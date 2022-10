Sampdoria, la reazione della ripresa fa ben sperare e quei cambi di Stankovic

La Sampdoria riparte da Bologna con un pari importante per la reazione avuta dalla squadra di Stankovic

Arrivare e in tre giorni stravolgere la squadra non era possibile, ma nei blucerchiati visti al Dall’Ara si è visto un leggero cambiamento, quanto meno nella testa. Manca ancora qualcosa alla squadra per ritrovare consapevolezza, ma la strada è senza dubbio quella giusta. Stankovic ha dato subito la sua impronta grintosa, da guerriero alla squadra e sapendo gestire con i cambi una partita che si era messa male.

A fine primo tempo l’ingresso di Leris al posto di Gabbiadini ha dato nuova linfa soprattutto per lasciare più libero di agire vicino all’attacco a Djuricic. L’ex Sassuolo sicuramente si trova meglio a giocare tra le linee e dietro alla prima punta anziché esterno largo. Un cambio tattico che si potrebbe vedere a partire dalle prossime partite.