Sampdoria, Tey ha le idee chiare sulla società: spuntano i temi dell’incontro con Manfredi, gli aggiornamenti

Sampdoria, Tey non ha dubbi sulla società blucerchiata: spuntano i temi del summit con Manfredi, le ultimissime

Un incontro atteso da settimane e ritenuto indispensabile per riportare ordine e prospettive in una fase delicata per la Sampdoria. Nelle ultime ore, infatti, secondo indiscrezioni vicine alla dirigenza, il finanziatore dei blucerchiati Joseh Tey e il presidente Matteo Manfredi si sono ritrovati a Milano per affrontare questioni considerate non più rinviabili.

Un faccia a faccia cruciale

Il summit, tenutosi lontano dai riflettori, aveva come obiettivo principale fare il punto sulla convivenza all’interno della Gestio Capital Structuring & Investments Solutions, la holding lussemburghese che controlla il club, oltre che sulle dinamiche operative degli ultimi mesi – come riportato da Il Secolo XIX. Un passaggio cruciale per garantire stabilità tecnica e finanziaria alla società, chiamata a ritrovare continuità anche sul campo.

Fondi interessati, ma la Samp non è in vendita

Tra i temi discussi figurano anche gli interessamenti di alcuni fondi internazionali che da tempo monitorano la situazione blucerchiata e avrebbero manifestato disponibilità a valutare un ingresso nel capitale. Tuttavia, la posizione di Tey resta ferma: la Sampdoria non è in vendita. Una linea ribadita più volte nelle ultime settimane e che rappresenta uno dei principali punti di confronto con Manfredi, impegnato a bilanciare le esigenze finanziarie con la necessità di costruire un futuro solido per il club.

Stabilità come priorità

Il vertice di Milano potrebbe segnare un punto di svolta, consentendo alla società di affrontare con maggiore compattezza le prossime scadenze operative, incluso il delicato mercato di gennaio. Una chiarezza interna appare indispensabile per restituire serenità all’ambiente e rafforzare le ambizioni sportive della squadra guidata da Angelo Gregucci.

Gli sviluppi delle prossime settimane diranno se l’incontro avrà davvero ricompattato la struttura societaria o se resteranno nodi ancora da sciogliere. In ogni caso, il messaggio di Tey è inequivocabile: la Sampdoria, almeno per ora, non cambia proprietà.

