Sampdoria, tempo di rinnovi: la situazione di Yoshida, Augello, Ekdal, Colley e Verre

In casa Sampdoria è tempo di pensare ai rinnovi di alcuni suoi giocatori chiave nel progetto tattico di Ranieri: i dettagli

Tempo di rinnovi in casa Sampdoria. Sono molti i giocatori che sono in scadenza e che rischiano di lasciare la Liguria da parametri zero. Osti e Ferrero vogliono evitare tutto ciò e quindi, verosimilmente nelle prossime settimane, intavoleranno i discorsi per il prolungamento dei contratti con i giocatori.

Secondo il Secolo XIX Tommaso Augello e Omar Colley hanno già trovato l’accordo per il prolungamento, firmeranno il nuovo contratto che li legherà alla Sampdoria fino al 2025. Sul taccuino dei rinnovi c’è anche Maya Yoshida, il difensore giapponese che tanto ha convinto sul finale della scorsa stagione e all’inizio di questa. Per Yoshida la proposta prevedeva spalmare il suo lauto ingaggio su due stagioni. Inizialmente il difensore giapponese sembrava esitante a questo tipo di opzione ma avrebbe progressivamente cambiato idea. Massimo Ferrero punta alla firma prima della sosta natalizia.

Per Valerio Verre le pratiche del rinnovo sarebbero state avviate per arrivare alla firma prima di Natale. Anche il suo contratto di è in scadenza nel 2021 e la Sampdoria vuole evitare il fantasma dell’addio a parametro zero come successo con Gaston Ramirez.

Infine il rinnovo di Albin Ekdal è l’unico a non essere mai stato in discussione. La Sampdoria ha molta fiducia nel centrocampista e ha deciso di anticipare i tempi e chiudere la questione entro Natale. Non ci sarebbe stata alcuna fretta dato che il contratto di Ekdal prevede al suo interno un’opzione unilaterale di rinnovo che poteva essere esercitata fino a marzo, ma la Sampdoria ha preferito, come riporta il Secolo XIX, mettersi a vento. Ekdal resterà in blucerchiato fino al 2022.