Sampdoria, testa al Napoli: Immacolata a Bogliasco: il report

La Sampdoria è scesa in campo questa mattina in vista del match di Serie A contro il Napoli. Il report dell’allenamento

«Nel giorno dell’Immacolata, la Sampdoria di Claudio Ranieri si è rimessa in moto per iniziare a preparare la trasferta di Napoli. Dopo la riunione in sala video, la squadra è stata divisa in due gruppi: per i blucerchiati maggiormente impegnati contro il Milan lavori rigenerativi personalizzati, in palestra e sul campo. Per tutti gli altri disponibili esercitazione tecnica e partita a tema.

Per Keita Balde riscaldamento con i compagni e quindi lavoro tecnico-atletico di recupero sul campo, specifico per Manolo Gabbiadini e Nik Prelec. Terapie infine per Bartosz Bereszynski, le cui condizioni fisiche saranno rivalutate nei prossimi giorni. Domani, mercoledì, è in programma una seduta mattutina».