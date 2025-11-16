Sampdoria, quel giocatore rischia la maglia da titolare? Le ultimissime sulle possibili scelte di Gregucci

Sampdoria: preparazione intensa verso la Juve Stabia e focus sui giocatori meno utilizzati. Da valutare la posizione di Vulkic

La Sampdoria continua a lavorare con determinazione in vista del prossimo impegno di campionato contro la Juve Stabia, in programma il 24 novembre alle 20:30 allo stadio Luigi Ferraris. La sfida, valida per il 13° turno di Serie BKT 2025/26, rappresenta un crocevia fondamentale per il club blucerchiato, ancora alla ricerca di quella continuità che finora è mancata in un avvio di stagione più complicato del previsto.

Mentre la squadra prepara la partita, Il Secolo XIX ha dedicato un approfondimento ai calciatori che, nelle ultime settimane, hanno trovato meno spazio. Tra questi spicca il nome di Stipe Vulikic, uno dei profili più osservati dagli analisti del quotidiano genovese.

Sampdoria: il caso Vulikic, da titolare a riserva

Il difensore croato classe 2001 era stato uno dei punti di riferimento della retroguardia doriana durante la gestione di Massimo Donati. Grazie alla sua fisicità, al buon senso della posizione e alle qualità nel gioco aereo, Vulikic aveva guadagnato diverse presenze da titolare, diventando un elemento affidabile nella linea difensiva della Sampdoria.

Con l’arrivo del nuovo tandem tecnico composto da Angelo Gregucci e Salvatore Foti, però, le gerarchie sembrano essere cambiate. Negli ultimi match il centrale è apparso più ai margini del progetto tecnico, collezionando soltanto due subentri, contro Empoli e Mantova. Un dato che racconta chiaramente come, in questo momento, il giovane croato non rientri nelle prime scelte dell’allenatore.

Una risorsa da recuperare per la Sampdoria?

La riduzione del suo minutaggio potrebbe essere legata a valutazioni tattiche o alla volontà del nuovo staff di puntare su profili ritenuti più pronti sul piano tecnico. Tuttavia, il potenziale di Vulikic rimane intatto. Le sue caratteristiche — struttura fisica importante, aggressività nei contrasti, capacità di difendere in area — rappresentano qualità che potrebbero tornare utili a una Sampdoria che, in più occasioni, ha mostrato la necessità di ritrovare maggiore solidità difensiva.

La partita contro la Juve Stabia potrebbe offrire al difensore un’occasione per rimettersi in mostra, qualora Gregucci decidesse di concedergli spazio. In una fase così delicata della stagione, ogni risorsa può fare la differenza e recuperare un giocatore con le caratteristiche di Vulikic sarebbe un vantaggio importante per il Doria.

Obiettivo: ripartire

La Sampdoria sa bene che il momento richiede compattezza, scelte coraggiose e il contributo di tutto l’organico. La gara del 24 novembre non sarà soltanto un match di Serie B, ma un test fondamentale per misurare la crescita della squadra e la capacità di reagire alle difficoltà.