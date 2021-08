Sampdoria Verona 1-0: Murillo decide l’amichevole di Pavia

Al Fortunati di Pavia, quarta amichevole estiva 2021/22 tra Sampdoria e Verona: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live del match

La Sampdoria scende in campo al Fortunati di Pavia per la quarta amichevole estiva contro il Verona. Un test sicuramente più probante dei precedenti per l’allenatore blucerchiato Roberto D’Aversa, che ha già potuto testare il rendimento dei suoi calciatori durante il ritiro a Ponte di Legno. Nell’ultimo impegno prima dell’esordio in Coppa Italia contro la vincente di Padova-Alessandria, la Sampdoria si aggiudica la sfida con il risultato di 1-0, in rete Jeison Murillo. LA CRONACA DEL MATCH SU SAMPNEWS24

Sampdoria Verona 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 47′ Murillo.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Depaoli, Murillo, Chabot, Augello (76′ Murru); Thorsby, Askildsen; Candreva, Gabbiadini (87′ Torregrossa), Verre (43′ Caprari); Quagliarella (87′ Leris). Allenatore: D’Aversa.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini (67′ Di Carmine); Casale (75′ Turra), Veloso, Tameze (67′ Bessa), Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic (67′ Magnani). Allenatore: Di Francesco.