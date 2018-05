Sampdoria: con Viviano destinato al Portogallo si punta su Skorupski

Emiliano Vivano sembra sempre più lontano dalla Sampdoria. Lo Sporting Lisbona, che perderà Rui Patricio in estate, ha offerto al club genovese 3 milioni di euro per il suo cartellino. Il sostituto sarà Skorupski della Roma

La Sampdoria ha chiuso il campionato 2018 al di sotto delle aspettative. Il presidente Massimo Ferrero si prepara quindi ad un profondo rinnovamento della rosa con l’obiettivo di ringiovanirla e renderla competitiva anche per la corsa all’Europa. Il portiere Emiliano Viviano sarà il primo a lasciare i blucerchiati e stando a quanto riporta il Secolo XIX è destinato a vestire la maglia dello Sporting Lisbona. La squadra portoghese è alla ricerca di un sostituto per Rui Patricio, che dovrebbe trasferirsi a breve al Napoli, e ha individuato nell’esperto portiere fiorentino la soluzione ideale per difendere la porta. Viviano ha ancora 3 anni di contratto con la Sampdoria ma le frizioni con l’allenatore Marco Giampaolo sembrano spingerlo verso un trasferimento. Sul giocatore ci sarebbero comunque altri club interessati come Parma, Sassuolo e Bologna.

Lo Sporting Lisbona ha già avviato le trattative con il club genovese e l’agente del giocatore, Claudio Vigorelli, è volato in Portogallo in queste ore. I lusitani avrebbero offerto 3 milioni di euro per il suo cartellino e uno contratto al portiere superiore al milione di euro a stagione. Viviano allo Sporting ritroverebbe l’Europa League. «Rui Patricio ha rappresentato tanto per noi negli ultimi anni e serve un sostituito all’altezza: Viviano sicuramente lo è, vedremo adesso se la trattativa si chiuderà», ha detto José Luis Vidigal, membro del board dello Sporting, in una intervista a Tuttomercatoweb.

La Sampdoria in attesa di sapere se la trattativa per Viviano si chiuderà positivamente sta lavorando per portare in Liguria Łukasz Skorupski di proprietà della Roma. Il portiere 27enne è stato già agli ordini di Giampaolo ai tempi dell’Empoli.