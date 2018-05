Il Napoli di Carlo Ancelotti è una delle squadre italiane destinate ad infiammare il mercato, i presupposti ci sono già tutti: Verdi sì, Rui Patricio ad un passo

L’impressione è che il prossimo 10 luglio, in quel di Dimaro, ci sarà più di un volto nuovo. D’altronde la presenza di Ancelotti calamita l’attenzione ed i desideri di molti calciatori. Alcuni che sembravano dover lasciare Napoli, vedi Mertens ed Hamsik, sembrano aver cambiato idea, altri, ovvero gli obiettivi di mercato, sono adesso ancora più propensi a dire di sì. A partire da Simone Verdi, già nel mirino del Napoli a gennaio.

23 milioni di base fissa più 2 di bonus i termini dell’accordo, al resto, come si legge su Il Corriere dello Sport, ci ha pensato proprio Ancelotti: ha chiamato il trequartista del Bologna che non ha potuto che restare ammaliato dalle parole del tecnico. Un altro nome su cui Cristiano Giuntoli sta lavorando fortemente è Rui Patricio dello Sporting Lisbona: il Capitano della squadra lusitana è vicino alla maglia azzurra, non resta che limare gli ultimi dettagli tra i club. Infine Mariano Diaz, attaccante autore di 18 gol in 31 partite stagionali con l’Olympique Lione, è la new entry: un’idea da tenere in considerazione, aspettando magari un altro sì.