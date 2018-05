Napoli, il primo acquisto per Ancelotti è Fabian Ruiz

Il Napoli potrebbe chiudere nelle prossime ore l’acquisto di Fabian Ruiz del Betis Siviglia. Il club avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore e lavora per abbassare le pretese economiche degli spagnoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha promesso al nuovo allenatore Carlo Ancelotti un mercato sontuoso per permettergli di competere ad alto livello fin da subito. Sono moltissimi i nomi altisonanti associati al club partenopeo, da Mario Balotelli a Dani Ceballos fino a Rui Patricio. Il primo acquisto per la prossima stagione potrebbe non scaldare particolarmente gli animi dei tifosi ma potrebbe rivelarsi una scelta importante in prospettiva. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli ha praticamente messo le mani su Fabian Ruiz Pena, centrocampista classe ’96 del Betis Siviglia. Il quotidiano torinese ritiene che la trattativa sia già ad uno stato avanzato e che il giocatore, che ha già esordito con la Nazionale maggiore spagnola, abbia già accettato l’accordo economico proposto dal Napoli.

Fabian Ruiz, che come attaccante esterno potrebbe diventare un’ottima alternativa a José Callejon e Lorenzo Insegne, è legato ad una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. De Laurentiis non sarebbe disposto a spendere tale cifra e sta trattando con il Betis per abbassare le sue richieste. La giovane promessa spagnola in passato è stata accostata anche al Milan, Roma e Atletico Madrid.