Hamsik chiarisce: «Futuro? Ho un contratto con il Napoli»

Dopo la rumorosa uscita fatta alcuni giorni fa, Marek Hamsik chiarisce la sua posizione circa un futuro lontano da Napoli

Marek Hamsik lontano da Napoli? Sì, anzi forse. Ci sono molte nubi sul futuro dello slovacco, che dopo aver dichiarato l’intenzione di lasciare la sua città, ha fatto un passo indietro, dopo la telefonata di Ancelotti. Allo stato attuale delle cose, Hamsik non ha ancora deciso, come lui stesso ammette: «Non c’è stato nulla negli ultimi giorni, non so nulla di nuovo riguardo il mio futuro. Sono ancora un giocatore del Napoli. Ho un contratto con il Napoli per tre anni”, le parole del capitano azzurro rilasciate ai media slovacchi».

Hamsik ha poi aggiunto: «Con Ancelotti ci siamo sentiti al telefono, sarebbe un grande onore giocare per un allenatore così. Il presidente De Laurentiis ha portato uno che ha vinto tanto, questo mi rende felice. Quando una persona è abituata a vincere porta una mentalità vincente». Chiusura finale su Sarri: «Ha lavorato benissimo, la squadra è cresciuta tantissimo. Forse c’è un punto dove non si può dare di più. Non bisogna però dimenticare il grande lavoro fatto, ma nei grandi club dopo tre anni spesso gli allenatori cambiano, non facciamone una tragedia. Per fortuna il presidente ha portato un grande allenatore».