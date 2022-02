Sampdoria, Yoshida: «Capitano? Mi rende fiero. Gabbiadini il nostro Goku»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maya Yoshida, difensore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN: il blucerchiato è stato il protagonista della rubrica Culture. Le sue parole.

OLANDA – «La cosa più strana che ho notato in Europa era la gente molto alta. In Giappone siamo molto più bassi».

LOCKDOWN – «È stato un periodo difficile. Ero qui da solo, in una casa molto piccola senza tv e senza Wi-Fi. Mi ha aiutato il vicino di casa, una persona molto gentile. Così ho potuto seguire le lezioni di italiano online».

CAPITANO IN GIAPPONE – «La fascia di capitano mi rende fiero, è un grande onore e una cosa straordinaria. Pulire lo spogliatoio fa parte della nostra cultura, da queste parti è diverso. Quando vedo gli spogliatoi qui, in Inghilterra o in Olanda sto male, mi viene voglia di pulire».

