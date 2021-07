Ufficiale: le finali di Champions femminile ed Europa League si giocheranno a Bilbao

Accettato il risarcimento verso la cittadina basca. La finale di Europa League 2024 e ci Champions femminile 2025 si giocheranno al San Mames

Grande successo di pubblico per l’ultimo Europeo, quello che ha visto il trionfo dell’Italia nella finale di Wembley sull’Inghilterra, il primo disputato in modalità itinerante con partite negli stadi di mezza Europa. Tra gli stadi che sarebbero dovuti essere protagonisti anche il San Mames di Bilbao, con la UEFA che, però, a causa dei numeri dei contagiati da Covid, ha deciso poi di spostare la sede spagnola al La Cartuja di Siviglia. Decisione che non è comunque andata giù al popolo basco, che ha però ottenuto un risarcimento dalla massima organizzazione europea.

Come reso noto in questi minuti, infatti, l’impianto dell’Athletic Bilbao ospiterà due finali europee nei prossimi quattro anni. Si tratta della finalissima di Europa League in programma nel 2024 e dell’atto finale della Champions League femminile del 2025. Oltre a questo, promesso anche un risarcimento in denaro pari ad 1,3 milioni di euro.