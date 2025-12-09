San Siro, come dovranno comportarsi Inter e Milan visto l'abbandono dell'impianto? La situazione non lascia dubbi - Calcio News 24

San Siro, come si dovranno comportare Inter e Milan? La situazione non lascia alcun dubbio

L’inizio del 2026 vedrà lo stadio Giuseppe Meazza chiudere temporaneamente le porte al calcio giocato. L’impianto di San Siro, infatti, sarà il teatro della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma il 6 febbraio, obbligando Inter e Milan a cercare sedi alternative per i propri impegni.

Se i rossoneri guidati da Allegri hanno pianificato una trasferta oceanica in Australia per disputare il turno di campionato contro il Como, i nerazzurri sembrano orientati verso una soluzione a chilometro zero per il loro quarto di finale di Coppa Italia. La partita secca, che vedrà la squadra di Chivu opposta a una tra Roma e Torino (il 4 o l’11 febbraio), si disputerà con ogni probabilità all’U-Power Stadium di Monza.

L’impianto brianzolo, situato a breve distanza da Milano, è già la casa abituale dell’Under 23 nerazzurra allenata da Stefano Vecchi. Sebbene il calendario non sia ancora stato ufficializzato, questa opzione appare la più logica e comoda dal punto di vista logistico. L’unico “prezzo” da pagare per questo trasloco forzato sarà la capienza ridotta: i 17.102 posti dello stadio di Monza rappresentano un compromesso inevitabile, ma accettabile, per questa singola occasione.

