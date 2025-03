San Siro, i piani per il nuovo stadio di Inter e Milan: le date dei lavori e il progetto – tutto quello che c’è da sapere

San Siro, i piani del nuovo impianto di Inter Milan: le date dei lavori e tutti i dettagli del progetto sul nuovo e il vecchio impianto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo la deposizione della proposta di acquisto avvenuta nella giornata di ieri, è ufficialmente partito in casa Milan e Inter l’iter per la costruzione del nuovo San Siro. I lavori dovrebbero partire nel 2027 col nuovo impianto che vedrebbe la luce a partire dal 2030.

Del nuovo San Siro si conoscono al momento solo prime le linee guida: si lavora ad un impianto da oltre 70 mila posti. Per la precisione 71.500, di cui 13 mila tra corporate e hospitality, posti per ricavi annualmente milionari. Nella zona ci saranno 55.000 metri quadrati di aree verdi e 72.000 di parcheggi sotterranei. Nell’area attorno al nuovo stadio sorgeranno anche le sedi dei due club, un albergo, spazi commerciali e parchi per 280.0000 metri. L’obiettivo delle due società è di incassare fino a 130 milioni a stagione dal nuovo impianto. Intanto si cerca anche il possibile studio d’architettura che realizzerà lo stadio: il favorito è la firm americana Populous.

Del vecchio impianto rimarranno alcune parti: una parte della Curva Sud e della tribuna arancione, la più vicina all’ex Ippodromo dovrebbero essere conservate, trasformate in una specie di anfiteatro polifunzionale.