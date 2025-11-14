San Siro, tra demolizione e rinascita: il percorso verso la nuova casa di Milan e Inter: tutti gli aggiornamenti

San Siro cambia volto: demolizione, ricostruzione e il progetto per l’Inter e il Milan in vista del prossimo futuro

Il 5 novembre 2025 segna una data storica per il calcio milanese: Milan e Inter sono diventate ufficialmente proprietarie di San Siro. Con la firma del rogito, i due club hanno dato avvio a un progetto destinato a trasformare l’iconico stadio, puntando alla costruzione di un nuovo impianto all’avanguardia e alla demolizione di gran parte dell’attuale Meazza. Per gestire l’operazione è stata costituita una società congiunta, San Siro S.p.A., incaricata di portare avanti l’intero piano.

Sul fronte finanziario, la joint venture ha già ottenuto il sostegno di importanti gruppi bancari. È stata predisposta una prima linea di credito fino a 124 milioni di euro, seguita da una seconda che potrà raggiungere i 205 milioni e da una terza da 25 milioni per eventuali esigenze di liquidità. In totale, il finanziamento ammonterà a circa 354 milioni di euro. Entro febbraio 2026 sarà presentato il piano attuativo, che dovrà superare vari passaggi burocratici, tra cui la valutazione di impatto ambientale e il rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla legge stadi. L’avvio dei lavori è programmato per ottobre 2027, con una durata stimata di 36 mesi: il nuovo San Siro dovrebbe essere completato entro ottobre 2030, con inaugurazione prevista tra dicembre 2030 e gennaio 2031.

Una volta ultimato il nuovo impianto, l’attuale stadio sarà demolito, previa gara pubblica per le operazioni di smantellamento. Non tutto, però, scomparirà: resterà una porzione nell’area Sud-Est, tra la tribuna arancio e la curva Sud del Milan, comprensiva del 30% delle celebri rampe. La destinazione di questi resti non è ancora definita: le ipotesi spaziano da un museo a spazi per uffici, sul modello di Highbury a Londra, trasformato in complesso residenziale. L’intera area di San Siro, una volta rifunzionalizzata, assumerà un nuovo volto entro novembre 2035, chiudendo un lungo percorso di trasformazione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il progetto rappresenta una vera e propria svolta per il calcio milanese. Milan e Inter si apprestano così a scrivere una nuova pagina della storia di San Siro: un impianto proiettato al futuro, ma capace di mantenere vivo il legame con la tradizione che ha reso leggendario lo stadio.

