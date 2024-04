San Siro, Sala: «C’è la soluzione per la ristrutturazione»

Il sindaco di Milano GIuseppe Sala è intervenuto per parlare di San Siro, replicare ad Abodi e altro ancora

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha replicato alle parole del Ministro dello Sport Andrea Abodi. Inoltre, ha parlato del progetto per la ristrutturazione di San Siro di Inter e Milan.

SALA – «Abodi lo rispetto ed è un amico però trovo un po’ buffo che lo stadio Meazza sia considerato pronto per la finale di Champions League che potrebbe giocarsi nel 2026 o nel 2027 e non per gli Europei. Non lo so. È una cosa strana, tutto è da capire. I tecnici sono loro quindi avranno anche ragione. È chiaro che ci sono dei lavori che non impatterebbero sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, quindi io non perderei tempo. Credo che possa essere la soluzione fare dei lavori in due fasi».

NUOVO STADIO PER INTER E MILAN – «Ho sentito e apprezzo le parole di pragmatismo di Gerry Cardinale. La cosa positiva è che Inter e Milan hanno mandato a Webuild le loro necessità e ce l’hanno comunicato formalmente, in maniera tale che Webuild le possa considerare nella costruzione del progetto. Quindi io sospendo ottimismo o pessimismo in attesa di giugno. Quello che sto facendo con i miei uffici è continuare a spingere perché vengano rispettati i tempi e perché è importante che per giugno noi possiamo costituire un’alternativa credibile ai progetti di San Donato e Rozzano».