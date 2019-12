San Siro, Inter e Milan in Comune ma senza il sindaco Sala

San Siro, i due club non hanno gradito l’assenza del sindaco di Milano e chiedono tempi certi per i lavori

Primo incontro nella giornata di oggi tra club e Comune per quanto riguarda la questione stadio di Inter e Milan. Come riporta Tuttosport l’assessore allo sport Roberta Guaineri ha confermato che si lavora al mantenimento del primo anello lasciando l’utilizzo del vecchio San Siro non solo al calcio femminile ma a qualsiasi altro sport.

Oggi Milan e Inter, rappresentati da Antonello e Scaroni, saranno appunto in Comune. Non ci sarà invece il sindaco Sala visto che si tratta di una “prima riunione” e quindi ancora di una fase preliminare.