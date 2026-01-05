Sanchez pronto per una nuova avventura: rivelata la prossima destinazione a sorpresa del cileno. Dove giocherà

Sanchez inizierà una nuova avventura: ecco la prossima destinazione a sorpresa del cileno. Dove potrebbe trasferirsi

L’avventura europea di una delle leggende del calcio sudamericano potrebbe essere giunta al suo atto conclusivo. Le strade del Siviglia e di Alexis Sánchez sembrano destinate a separarsi definitivamente al termine della stagione in corso. Secondo quanto riportato dal quotidiano andaluso Estadio Deportivo, sempre molto vicino alle vicende del club biancorosso, non ci sono i margini per il rinnovo del contratto dell’attaccante, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026.

L’addio all’Europa

Il Niño Maravilla sembra aver deciso di chiudere il suo lungo capitolo nel Vecchio Continente. Nonostante la stima dell’ambiente e l’esperienza che porta nello spogliatoio del Ramon Sanchez-Pizjuan, le parti non avrebbero trovato un punto d’incontro per proseguire insieme. A pesare, probabilmente, anche la carta d’identità e la voglia del giocatore di intraprendere una nuova sfida, forse l’ultima della sua gloriosa carriera, più vicino a casa.

La tentazione Internacional: i dettagli

Se la porta del Siviglia si chiude, si spalanca un portone in Brasile. La destinazione più probabile per il futuro di Sánchez è l’Internacional di Porto Alegre. Il club Colorado, una delle società più prestigiose del Brasileirão, è alla ricerca di un colpo mediatico e tecnico per infiammare la torcida e avrebbe individuato nel cileno il profilo perfetto. La dirigenza brasiliana, fiutando l’affare a parametro zero, si è mossa con decisione: sul piatto c’è un’offerta contrattuale importante, che si aggira intorno a 1,5 milioni di euro a stagione.

Ritorno alle origini

Per Sánchez si tratterebbe di un ritorno in grande stile nel calcio sudamericano, dove tutto ebbe inizio con Cobreloa, Colo-Colo e River Plate. Il Brasileirão, campionato sempre più competitivo e ricco di vecchie glorie ancora decisive, rappresenterebbe il palcoscenico ideale per le ultime magie del fuoriclasse di Tocopilla. Gennaio sarà il mese decisivo: essendo in scadenza, Sánchez è già libero di firmare un pre-contratto con la sua futura squadra. I tifosi del Siviglia si preparano ai saluti, mentre a Porto Alegre iniziano a sognare.