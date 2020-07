Sanchez, l’Inter vuole averlo anche il prossimo anno: ottimismo sulla riconferma

Alexis Sanchez ha incantato tutti contro il Brescia: un gol e due assist per il cileno che l’Inter intende avere anche il prossimo anno

Chissà da quanto la aspettava una notte così Alexis Sanchez: un gol e due assist che hanno messo in ginocchio il Brescia quasi subito. Poi tante giocate, corsa, intuizioni che fanno rimpiangere Conte e i tifosi nerazzurri per non averlo avuto per gran parte della stagione.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’Inter punta sul cileno tanto da spingere Marotta e Ausilio a studiare un piano per confermare Sanchez anche la prossima stagione, su indicazione di Conte, e a prescindere da quel che succederà sul fronte Lautaro. Ieri Inter e Manchester United hanno ufficializzato un accordo temporaneo che permetterà ai nerazzurri di avere El Nino Maravilla fino al 6 agosto (giorno della sfida al Getafe).

La Rosea spiega, però, che la trattativa per Alexis va comunque oltre. Dopo le preoccupazioni della scorsa settimana, ora si registra un moderato ottimismo sul fatto che il cileno possa restare in nerazzurro fino alla fine di agosto, dunque eventualmente anche per la Final Eight di Europa League. Insomma: il no del Manchester è tutt’altro che definitivo. Lo scoglio da superare è di tipo economico: i Red Devils sanno che l’Inter ha la volontà di tenerlo e a questo punto vuole monetizzare la cessione del cileno.