Sancho fuori dai piani dello United: la palla è nel campo della Juve

Juve, Jadon Sancho fuori dai piani del Manchester United e con la valigia pronta: la palla è nel campo dei bianconeri

Jadon Sancho è ufficialmente fuori dal progetto del Manchester United. Il club inglese lo ha escluso dalla lista dei convocati per la tournée negli Stati Uniti, come reso noto in un comunicato diffuso nelle scorse ore. Una decisione che conferma l’uscita definitiva dell’esterno offensivo dai radar tecnici del nuovo allenatore Ruben Amorim. E, indirettamente, regala alla Juve un’opportunità concreta.

L’unico epilogo possibile, ora, è la cessione. Il rapporto tra Sancho e lo United è ormai compromesso da tempo, ma la mancata convocazione per la preparazione estiva segna una nuova frattura: «Non fa parte dei piani di Amorim», la posizione netta filtrata da ambienti vicini a Old Trafford.

E così, mentre i Red Devils cercano un acquirente, a Torino si studia il colpo. Bianconeri interessati, ma prima servono delle uscite pesanti. Giocatori come Vlahovic, Douglas Luiz e Nico sono ufficialmente sul mercato, non solo per questioni tattiche ma anche per alleggerire il monte ingaggi. «Servono condizioni sostenibili: Sancho ha aperto alla Juve, ma l’operazione va costruita con attenzione», spiegano fonti vicine all’entourage bianconero.

Il giocatore, classe 2000, ha già fatto sapere che gradirebbe la destinazione italiana, soprattutto per la possibilità di giocare la prossima Champions League. «L’Italia resta la priorità», ha confidato una fonte citata da La Gazzetta dello Sport.

In Premier League resta vivo l’interesse del Nottingham Forest, che si è mosso con decisione ma non ha ancora affondato il colpo. Tuttavia, la Juve può contare su un vantaggio competitivo: la ribalta europea e un progetto tecnico che potrebbe valorizzare il talento dell’ex Dortmund.

A oggi, la palla è nei piedi della Juventus. Se il club saprà liberare spazio a bilancio e garantire a Sancho un ruolo da protagonista, il colpo potrà concretizzarsi. Altrimenti, sarà un’occasione persa per un giocatore che – al netto delle difficoltà recenti – ha ancora molto da dare.