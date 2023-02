Sandulli: «Penalizzazione Juve? La decisione si basa su elementi emersi nel corso degli accertamenti della Consob»

Piero Sandulli, giurista ed ex presidente della Corte Federale d’Appello, ha parlato della penalizzazione inflitta alla Juventus

Piero Sandulli, giurista ed ex presidente della Corte Federale d’Appello, ha parlato della penalizzazione inflitta alla Juventus a Tuttosport.

PAROLE – «La decisione si basa su elementi emersi nel corso degli accertamenti della Consob, che però non può indagare su tutti i club. Non è una disparità, ma una scelta derivante da scelte fatte in passato: è la società, nel momento in cui entra in Borsa, ad accettare queste condizioni».