Il tecnico del Napoli ha estimatori all’estero. Il Chelsea pronto a pagare la clausola di Sarri e ad acquistare Koulibaly e Hysaj

Non è una maxi-offerta come al supermercato ma il Chelsea ha tutte le intenzioni di strappare Maurizio Sarri, Kalidou Koulibaly ed Elseid Hysay al Napoli. Non è un paghi due e prendi tre perché il presidente De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fare sconti ai Blues e ha già avvisato il club di Abramovich che sarebbe pronto a pagare la clausola da 8 milioni per ingaggiare l’allenatore toscano. Secondo Tuttosport, Alessandro Pellegrini, agente del tecnico, sarebbe stato a Londra dove avrebbe avuto un colloquio con la dirigenza del Chelsea.

Antonio Conte andrà via dal Chelsea e Abramovich vorrebbe tentare nuovamente la fortuna con un allenatore italiano. Per Sarri sarebbe già pronto un contratto biennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Inoltre, il club inglese avrebbe fatto una doppia promessa al tecnico: l’obiettivo del Chelsea è quello di regalare Kalidou Koulibaly e Hysaj a Sarri. Per il difensore senegalese però servono 80-100 milioni mentre il terzino albanese ha una clausola da 55 milioni di euro. Le cifre non sarebbero un grosso problema per Abramovich. Tutto dipenderà dalla volontà dell’allenatore del Napoli che attende la fine del campionato per trattare il rinnovo: se l’offerta del club azzurro non dovesse essere soddisfacente, MS andrebbe via.