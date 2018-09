Sarri boom: «Voglio bene solo a Edo De Laurentiis. Ho saputo di Ancelotti dalla tv, Higuain mandato via da Aurelio»

Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, ha parlato della sua esperienza al Napoli. Non sono mancate le frecciate a De Laurentiis

Maurizio Sarri ripensa ancora a quel Fiorentina–Napoli e allo ‘Scudetto perso in albergo’. L’allenatore, ora al Chelsea, è convinto di aver perso lo Scudetto nella notte di Inter-Juve, della rimonta bianconera firmata Higuain. L’allenatore ha parlato al Mattino e non sono mancate le frecciate ad Aurelio De Laurentiis. Prima un augurio ad Ancelotti: «Napoli è una città straordinaria, merita di vincere lo scudetto. Io da tifoso del Napoli sono contento che sia Carlo ora a fare l’allenatore perché non solo ha vinto ovunque è stato, ma si è fatto voler sempre bene da tutti». Il tecnico ha svelato di aver saputo dell’ingaggio di Ancelotti dalla tv: «Ero a cena con Pompilio, il collaboratore di Giuntoli, con cui stavo discutendo proprio se restare o no. Abbiamo acceso la tv e abbiamo visto l’ingresso alla Filmauro di Ancelotti. Cosa ho pensato? Quello che pensavo prima,ma lo tengo per me».

Sarri ha ringraziato il presidente per avergli fatto allenare la squadra del cuore, il Napoli, ma «il De Laurentiis a cui voglio bene è sicuramente il figlio Eduardo». Prosegue l’allenatore del Chelsea tornando sull’addio di Higuain e sui suoi ricordi in azzurro: «Higuain era un campione affermato e con me, che arrivavo dall’Empoli dove ero una specie di signor nessuno, si è messo senza esitazione e con semplicità a disposizione: non è vero che ha tradito Napoli, ha voluto lasciare Napoli perché il presidente del Napoli era De Laurentiis. I ricordi più belli? Nulla è stato più bello che vincere allo Juventus Stadium Una notte unica. A livello umano l’amore di ogni giorno dei napoletani nei miei confronti. E i momenti da dimenticare? Le parole di De Laurentiis al Bernabeu dopo la gara con il Real Madrid». Il tecnico ha dichiarato di non aver snobbato l’Europa League ma di aver sbagliato solo la gara d’andata col Lipsia perché «era obbligatorio fare tutti quei cambi perché il sogno del gruppo e della città era lo scudetto», ha salutato i suoi ex giocatori e ha chiuso con un augurio: «Magari torno a Napoli per finire la carriera».