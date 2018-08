Maurizio Sarri dopo la sconfitta con il City nel Community Shield ha dichiarato che ci vorrà ancora tempo affinché i giocatori assimilino i suoi metodi

L’avventura di Maurizio Sarri al Chelsea non è iniziata nel migliore dei modi. I Blues sono stati infatti sconfitti dal Manchester City per 2 a 0 a Wembley. I Citizen hanno quindi mettere in bacheca il Community Shield, primo trofeo stagionale. Il tecnico della squadra campione d’Inghilterra, Pep Guardiola, aveva dichiarato di aver già visto la mano del tecnico toscano nelle prime uscite estive del Chelsea ma evidentemente servirà ancora tempo affinché i giocatori possano assimilare tutti i concetti di Sarri. L’ex Napoli è arrivato in Premier League da appena 3 settimane e come lui stesso ha ammesso è ancora troppo presto per poter arrivare ai livelli di gioco espressi con gli azzurri: «Non so quanto ci vorrà per far abituare i ragazzi ai miei metodi, al mio gioco. Sono qui solo da tre settimane, c’è da lavorare».

Sarri inoltre non ha potuto schierare molti dei reduci dal Mondiale 2018 tra cui Courtois, Hazard, Batshuayi, Cahill, Giroud e Kante e probabilmente non potrà farlo nemmeno l’11 agosto nella prima di campionato contro l’Huddersfield. «Non abbiamo ancora sei dei nostri giocatori, il primo tempo è stato buono, il secondo no. Sarà difficile avere tutti e sei giocatori per la prima di campionato, al massimo ne avremo due», ha dichiarato Sarri.