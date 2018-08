Community Shield 2018: a Wembley, il Manchester City di Guardiola batte il Chelsea di Sarri per 2 a 0 e conquista il primo trofeo stagionale

Community Shield 2018: Chelsea-Manchester City 0-2. Al Wembley Stadium, nel primo impegno ufficiale per le due squadre inglesi, i ‘citizens’ guidati da Pep Guardiola superano i ‘blues’ di Maurizio Sarri e portano a casa il primo trofeo stagionale. Una vittoria netta quella del City, arrivata grazie alla doppietta di Sergio Aguero, a segno al 13′ e al 58′, dopo una gara sostanzialmente dominata. Risultato amaro per Sarri alla prima uscita ufficiale da allenatore del Chelsea: fanno festa i campioni d’Inghilterra in carica, che vincono la loro quinta ‘supercoppa nazionale’ della storia (ultimo successo del City in Community Shield nel 2012).