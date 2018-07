Sarri-De Laurentiis, guerra continua! Il tecnico: «Non gli rispondo più»

Sarri-De Laurentiis, è una guerra continua. Il tecnico, al termine dell’amichevole Chelsea-Perth, ha puntualizzato: «Non voglio più rispondere a domande su di lui»

Sta bene. Ed è pure sorridente Maurizio Sarri. Nelle vesti di allenatore del Chelsea ha ritrovato la felicità vissuta a Napoli e oggi si è goduto il successo di misura in amichevole contro il Perth. A fine gara Sarri ha parlato della partita. Ma anche del mercato, puntualizzando su alcuni singoli: «Il risultato non è stato lo specchio della partita, ma in questo momento della stagione ciò che conta è la prestazione. Sono soddisfatto del primo tempo e dei primi 15 minuti del secondo, non degli ultimi 30 di gara. Abbiamo perso le distanze tra difesa e centrocampo, ma sappiamo che dobbiamo ancora lavorare. Dobbiamo migliorare in fretta, crescendo di partita in partita. Courtois, Willian e Hazard? Non so cosa faranno, dipende dal club. Per me è un piacere avere Courtois, avere Willian e Hazard, ma il loro futuro non dipende da me. Dobbiamo aspettare, sono fiducioso».

Poi ha anche risposto alla stilettata dei giorni scorsi di De Laurentiis, che lo aveva accusato di voler portare via tanti giocatori del Napoli: «Se voglio portare altri calciatori via da Napoli? Credo che i giocatori del Chelsea siano molto forti. Devo ringraziare tutti i giocatori del Napoli perché se sono qui forse è grazie a loro, ma sono felice anche con i giocatori del Chelsea. E non rispondo più a domande su De Laurentiis».