Sassuolo, è fatta per Marlon. Il giocatore in arrivo dal Barcellona svolgerà giovedì le visite mediche

Colpo in entrata per il Sassuolo del patron Squinzi. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club neroverde ha chiuso la trattativa per Marlon, difensore del Barcellona. Il giocatore, costato circa 12 milioni di euro, sarà in Italia il prossimo giovedì per svolgere le visite mediche con la squadra di Roberto De Zerbi.

Classe 1995, Marlon è approdato al Barcellona nel 2016 dal Fluminense a fronte di un esborso da 5 milioni di euro. Chiuso in blaugrana da una folta concorrenza, nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Nizza, totalizzando 23 presenze in Ligue 1, una in Coppa di Lega e 3 in Europa League.