Sassuolo, l’Ad Carnevali: «Esordio Turati? Squinzi sarebbe stato felice»

Sassuolo, il commento dell’Ad Carnevali dopo il pareggio della squadra di De Zerbi contro la Juventus di Sarri

Una giornata che verrà ricordata in casa Sassuolo, non solo per il pareggio contro la Juventus, ma anche per l’esordio del portiere Turati classe 2001. L’Ad Carnevali ne ha parlato ai microfoni di “Radio Anch’Io Lo Sport”.

«E’ stata una grande soddisfazione farlo esordire in una gara così importante. Arriva dal nostro settore giovanile grazie al nostro responsabile Francesco Palmieri dopo una prima esperienza al Renate. Poi ieri causa indisponibilità di Consigli e Pegolo è arrivata la sua occasione. Siamo felici perché sono situazioni, queste, che ci danno soddisfazioni per il lavoro che facciamo anche con i giovani. Deve ancora imparare molto ma la strada è quella giusta. Il patron Squinzi ne sarebbe stato davvero felice».