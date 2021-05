Sassuolo, agente Muldur: «Su di lui big italiane e inglesi»

L’gente di Mert Muldur ha parlato del futuro del difensore del Sassuolo: le sue dichiarazioni ai microfoni di Kronen Zeitung

Max Hagmayr, agente di Mert Muldur, ha parlato del futuro del difensore del Sassuolo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Kronen Zeitung.

«Siamo sempre in contatto con i migliori club italiani e inglesi, ma il trasferimento è sempre fallito a causa delle commissioni, vedremo in estate. Al Sassuolo sta bene e in nessun altro campionato potrebbe migliorare così sia dal punto di vista difensivo che da quello tattico».