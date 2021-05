Sassuolo, Boga: «Settimo posto difficile. Futuro? Voglio l’Europa»

Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il match pareggiato contro l’Atalanta

PAREGGIO – «Abbiamo preso un punto, siamo contenti di questo risultato perché era da tre anni che contro loro perdevamo in maniera importante e per noi oggi è come aver fatto una corsa in avanti e vogliamo continuare così».

CONDIZIONE – «Sto bene fisicamente, lavoro bene con la palla e senza palla, manca solo il gol, però continuo a lavorare giorno dopo giorno per fare il massimo in questo finale di stagione».

SETTIMO POSTO – «Sarà dura perché non dipende solo da noi. Noi cerchiamo di prendere punti ogni partita e guardiamo la partita della Roma. Per noi comunque è importante prendere punti ogni partita».

FUTURO – «Adesso non penso a questo, ho la testa su questo finale di stagione. Voglio finire bene il campionato e andare in Europa, questo è l’obiettivo principale adesso».