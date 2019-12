Sassuolo, Carnevali: «Boga non si muove per qualsiasi cifra»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del momento di forma brillante di Boga

Il Sassuolo ha impressionato a Torino, contro la Juventus all’Allianz Stadium. Grande prestazione per la stella neroverde, Jeremie Boga. Ecco le parole di Carnevali sull’ivoriano a Radio Rai, nell’occhio di molte big.

«Boga a gennaio non si muove. Rimarrà con noi così come rimarranno tutti i giocatori migliori. A gennaio puntiamo a rinforzarla non a smontarla. Nessuna cifra ci potrà far cambiare idea».