Sassuolo, Carnevali: «Non stiamo parlando con la Juve per Raspadori, amgari con qualcun’altra sì. Maxime Lopez il più richiesto»

Le parole dell’AD del Sassuolo Carnevali prima della sfida contro l’Atalanta. Ecco le sue parole.

CARNEVALI – «L’obiettivo è cercare di ripetere la passata stagione. Sapevamo che questa stagione non sarebbe stato facile, con il cambio di allenatore. L’obiettivo è di fare più punti possibile. Dionisi resterà, è fondamentale. Siamo molto contenti del suo lavoro e riteniamo che sia un ottimo allenatore. Speriamo che non ci venga richiesto da altri club, come per i giocatori, che in questo momento hanno molte richieste. Con la Juventus non stiamo parlando per Raspadori, magari con qualcun’altra sì. È un lavoro quotidiano che si fa con tutti i club. Siamo ancora agli inizi e non c’è nulla di concreto. Sono giocatori importanti, ma tra il dire e il fare, è ancora lunga. Ci sarà del tempo per riflettere. Il desiderio sarebbe quello di trattenerli per ambire a qualcosa di più importante. Non abbiamo necessità di dover vedere a tutti i costi. Quando certe società arrivano a offrire contratti 3/4 volte i nostri, diventa difficile trattenerli. Maxime Lopez è uno dei più richiesti».