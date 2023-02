Sassuolo, Carnevali: «Soddisfazione per la cessione di Traoré e gli innesti fatti»

Le parole di Carnevali prima di Sassuolo-Atalanta: «Traoré? Speriamo che la sua uscita non comporti difficoltà»

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky prima del match casalingo contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

«C’è soddisfazione per la vendita di Traoré, sia a livello economico che per l’arrivo di un altro giocatore del Sassuolo in Premier League. Speriamo che la sua uscita non comporti difficoltà, visto che comunque abbiamo fatto degli innesti buoni e speriamo che si inseriscano nel modo migliore. La squadra è in crescita, la sfida di stasera è difficile e sono sicuro che daremo del filo da torcere all’Atalanta»