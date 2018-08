Berardi è stato per mesi un obiettivo della Roma ma stando alle dichiarazioni di De Zerbi l’attaccante non lascerà Sassuolo se non sarà lui a chiederlo

Domenico Berardi ha trovato a Sassuolo la dimensione ideale. L’attaccante classe ’94 ha segnato con la maglia neroverde ben 47 gol in 142 presenze in Serie A. Si tratta di risultati talmente importanti da spingere la Juventus ad investire su di lui e da attirare l’attenzione di grandi club italiani ed europei. Nelle ultime stagioni il suo rendimento è decisamente calato a causa di una serie infinita di infortuni e lo stesso è successo al prezzo del suo cartellino. Berardi non ha però perso la stima del suo mentore Eusebio di Francesco, oggi allenatore della Roma. I giallorossi in passato hanno già cercato di arrivare all’esterno del Sassuolo e nelle ultime settimane si è anche parlato di un forte interessamento del Napoli e di un possibile scambio con il Milan tra lui e Manuel Locatelli più un conguaglio in favore degli emiliani. Oggi l’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, allontana ogni voce di mercato nei confronti di Berardi e afferma che il suo addio nascerà solo da una sua precisa volontà.

«Se non parte da lui la richiesta di andar via, non è sul mercato. Ha mostrato la volontà di proseguire qui con entusiasmo e noi siamo felici perché è un giocatore che sposta gli equilibri. La difesa? Acerbi è partito, ma è tornato Ferrari che è altrettanto forte, la società sa che c’è ancora qualcosa da fare e sta cercando di provvedere», ha detto l’allenatore a Sportitalia.