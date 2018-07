Il club giallorosso sta cercando di rimediare al mancato acquisto del brasiliano Malcom cercando alternative valide per rinforzare l’attacco

La Roma dovrà tornare sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo per rimediare allo “scippo” del Barcellona che le ha soffiato Malcom. I giallorossi stanno valutando diverse piste, ma in queste ore una sembra poter essersi sbloccata. Si tratta di quella che porta al giovane David Neres dell’Ajax. Il giocatore, classe 1997, ha stupito tutti durante l’ultima stagione e il club olandese non vuole svenderlo, chiedendo per la cessione 50 milioni di euro. Prezzo rimane troppo alto per le finanze della società capitolina, ma a facilitare la trattativa potrebbe essere la volontà del giocatore che, secondo le ultime indiscrezioni, ha chiesto ai Lancieri la cessione. Oltre a Neres, la Roma è tornata sull’esterno del Sassuolo, Domenico Berardi e su Suso del Milan che potrebbero rappresentare l’alternativa a Malcom.