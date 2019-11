Il Sassuolo fa la conta in vista della sfida contro il Lecce: sette assenti per il tecnico neroverde De Zerbi

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Sassuolo. Il tecnico neroverde Roberto De Zerbi conta attualmente sette calciatori indisponibili per la sfida contro il Lecce, valevole per l’undicesima giornata di Serie A.

Si sono allenati a parte Bourabia, Chiriches, Ferrari, Mazzitelli, Pegolo, Rogerio e Tripaldelli. Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni dei calciatori.