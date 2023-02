Sassuolo, Dionisi: «Con Berardi era un’altra partita. Il gol annullato a Laurienté»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato dopo la sconfitta dei neroverdi contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo il ko con il Napoli.

SCONFITTA – «Sicuramente abbiamo affrontato una squadra forte e in fiducia, l’ha dimostrato anche oggi. Peccato perchè ci sono state occasioni in cui avremmo potuto riaprirla. Il Napoli ha vinto con merito, ma sul 2-0 abbiamo avuto delle occasioni e meritavamo di rimanere maggiormanete attaccati alla partita. Poi il Napoli ha tanta qualità e non era facile, ma sono soddisfatto di quello che ho visto. Loro hanno schierato tutti i migliori, noi il nostro migliore non l’abbiamo schierato e con lui l’avremmo resa meno facile al Napoli».

EPISODI ARBITRALI – «Magari dal campo c’è una percezione, poi magari rivedendola è diverso. Quando affronti squadre più importanti le mezze cose… Però ci sta, il gol era da annullare, ma non alimentiamo. Ha vinto la squadra più forte, è un peccato non aver fatto gol tra andata e ritorno, per me questo è il rammarico più grande».