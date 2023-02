Sassuolo, Henrique: «Era importante fare punti oggi per migliorare la nostra classifica»

Matheus Henrique, centrocampista del Sassuolo, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Udinese

Matheus Henrique, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «Sapevamo che era una partita difficile ma conoscevamo anche le nostre qualità. Era importante fare punti oggi per migliorare la nostra classifica. Bajrami? Bajrami è un grande giocatore, ha fatto bene a Empoli e spero faccia una grande stagione con noi. Cosa mi chiede Dionisi? Ogni giorno mi chiede di entrare di più in area e calciare in porta, spero di continuare così».