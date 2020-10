Sassuolo, Kyriakopoulos punta in alto: «Vogliamo l’Europa»

Georgios Kyriakopoulos ha parlato sulle pagine di Tuttosport tracciando gli obiettivi del Sassuolo: le sue parole

Georgios Kyriakopoulos ha parlato sulle pagine di Tuttosport. Queste le parole del giocatore del Sassuolo.

ARRIVO A SASSUOLO – «Erano gli ultimi giorni di mercato e il Sassuolo mi ha visto durante l’ultimo match che ho giocato in Grecia. Ero molto sorpreso perché erano davvero gli ultimi giorni prima della chiusura, ma sono stato molto felice perché era uno dei miei grandi sogni quello di venire a giocare in Italia. Ho detto subito sì. A maggio ho firmato un nuovo contratto per altri 4 anni e sono molto felice di essere qui. Voglio rimanere a lungo per raggiungere grandi risultati con questa maglia».

DE ZERBI – «Abbiamo un ottimo rapporto, mi ha insegnato tante cose. Vuole migliorarmi, vuole che crei spazio, le occasioni e aiutare il team a migliorare. E’ stato lui a volermi qui quindi gli devo molto, ma tutta la squadra ha un grande rapporto con l’allenatore».

EUROPA – «Il fatto che si parli bene di noi è una buona notizia, ormai sanno che siamo una squadra molto valida, che giochiamo ad un buon livello. La Champions non può essere il nostro obiettivo al momento: pensiamo a una gara per volta. Però se continueremo ad andare avanti così e a restare umili, lavorando al massimo, magari tra sette mesi potremo essere in lizza per un posto in Europa League. Anche noi possiamo seguire le orme dell’Atalanta, ma un passo per volta».