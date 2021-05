Sassuolo Lazio, i convocati di Inzaghi: out Immobile

Simone Inzaghi ha reso noto l’elenco dei convocati per Sassuolo-Lazio

La Lazio ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro il Sassuolo. Out anche Ciro Immobile, alle prese con uno stato febbrile. Fuori ancora una volta Caicedo, Acerbi e Milinkovic. Chance per Armini, Bertini e Moro. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Armini, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Lulic, Marusic Parolo;

Attaccanti: Correa, Moro, Muriqi.