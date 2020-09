Calciomercato Sassuolo: la trattativa tra i neroverdi e il Fulham per Marlon sarebbe in bilico

La trattativa tra il Sassuolo e il Fulham per Marlon sarebbe in bilico. Il club inglese avrebbe rivisti i termini dell’affare con il club neroverde per l’acquisto del difensore brasiliano.

Secondo quanto riportato da The Athletic, la trattativa si sarebbe fermata a causa dei test fisici non superati dal centrale di difesa brasiliano.