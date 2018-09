Berardi nel pre partita della sfida tra Sassuolo e Milan afferma di essere convinto che la squadra farà risultato e di sperare in un suo gol

Domenico Berardi è senza ombra di dubbio la bestia nera del Milan. L’attaccante del Sassuolo ha messo a segno ben 8 gol in altrettante gare di campionato contro i rossoneri. Nel 2014 il suo poker è costato la panchina a Massimiliano Allegri e l’anno dopo con una doppietta ha sostanzialmente portato all’esonero di Filippo Inzaghi. L’esterno neroverde prima del match ha lanciato il guanto di sfida al Milan e i tifosi rossoneri già cominciano a tremare.

«Il Milan mi porta fortuna, faccio sempre gol. Oggi incontriamo una squadra forte, bisogna stare attenti e non concedere molto. Sono sicuro che potremo fare anche oggi risultato», ha detto Berardi ai microfoni di Rai Sport. Il Sassuolo vincendo stasera potrebbe arrivare a quota 16 punti in campionato, superando così di una lunghezza il Napoli. «Per far risultato bisogna fare un’ottima prestazione», è il commento dell’attaccante.

