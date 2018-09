Sassuolo-Milan: formazioni ufficiali e diretta live – Serie A 2018/2019

Sassuolo-Milan, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Posticipo della settima giornata al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Milan, un modo per chiudere in bellezza il weekend calcistico. Il Sassuolo è nelle zone alte della classifica, ha 13 punti dopo 6 giornate, e vuole continuare a stupire. Il Milan è nella parte destra della classifica, ha solo 6 punti e vuole vincere per svoltare e per salvare la panchina di Rino Gattuso. Assenti: Duncan, Satalino e Peluso per i neroverdi, Caldara, Strinic, Conti e Higuain per i rossoneri. Restate collegati su questa pagina: presto tutti gli aggiornamenti e la diretta live della partita.

Sassuolo-Milan: diretta live e sintesi

Sassuolo-Milan: formazioni ufficiali

Sassuolo-Milan: probabili formazioni e pre-partita

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, G. Ferrari, Rogeiro; Sensi, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Di Francesco. A disposizione: Pegolo, Lemos, Dell’Orco, Adjapong, Magnani, Duncan, Boga, Magnanelli, Matri, Djuricic Brignola, Babacar, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli A., Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo, Calhanoglu. A disposizione: Reina, Donnarumma A., Abate, Simic, Zapata C., Caldara, Laxalt, Halilovic, Bertolacci, Bakayoko, Borini, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso

Le dichiarazioni di De Zerbi: «Il Milan non merita la classifica che ha per le prestazioni che ha fatto. Il Milan è sempre il Milan e merita rispetto per la storia, per il loro dna, perché sono sempre lì, non mollano mai. Noi guardiamo la classifica, ce la siamo meritata ma manteniamo i piedi per terra. DeZerbismo? Non penso a questo cose. Sono contento che si parli bene della mia squadra ma alla fine sono sempre i giocatori a scendere in campo. Duncan non ci sarà per un infortunio».

Le parole di Gattuso in conferenza: «Il Sassuolo darà filo da torcere a tante e potrà arrivare in alto, bisogna far attenzione. Abbiamo bisogno di trovare la giusta tranquillità, la squadra gioca bene ma non riesce a vincere. Questo è senza dubbio un peso per noi, stiamo pagando a caro prezzo tutto ciò che succede. Nonostante questo, non ho intenzione di cercare alibi o dire che siamo sfortunati. Rimproveri dopo Empoli? Macché, meritavamo di vincere per come abbiamo giocato, ma dobbiamo chiudere le partite. Higuain ha ancora fastidio e sinceramente rischiare un giocatore per perderlo per mesi non ha molto senso, dobbiamo valutare bene. L’ultima parola spetterà a lui, ma se non è al 100% è inutile far prove. Non è che non voglio rischiare, è che non sta bene e rischia di strapparsi. Suso-Bonaventura o Suso-Castillejo davanti? Vediamo. C’è da dire che anche Cutrone ha problemi, è un giocatore che ammiro molto e impiega 4-5 ore della sua giornata per curarsi. È da prendere come esempio. Purtroppo anche Borini ha un problema alla caviglia, vediamo come sta. Qualcosa ci inventeremo, in 11 scenderemo in campo. Per quanto riguarda Suso, dico che ha grandissime qualità e se continuerà a giocare così il gol arriverà».

Sassuolo-Milan: i precedenti del match

Sono 10 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Milan. Solo 1 pareggio tra le due compagini, poi 4 vittorie dei neroverdi e 5 dei rossoneri. Nei 5 precedenti disputati in casa dei neroverdi 3 vittorie di Berardi e compagni e 2 successi degli ospiti ma i rossoneri sono tornati con il bottino pieno dalle ultime due trasferte.

Sassuolo-Milan: l’arbitro del match

A dirigere l’incontro sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Insieme a lui anche gli assistenti Preti e Di Vuolo. Il quarto uomo sarà Illuzzi. Al Var ci saranno Calvarese e Costanzo. I precedenti in Serie A non sorridono ai neroverdi: 6 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria, curiosamente in un Sassuolo-Milan 2-0 del 2015/2016. Undici invece gli incroci fra l’arbitro triestino e il Milan: 6 le vittorie rossonere, 3 i pareggi e 2 le sconfitte.

Sassuolo-Milan Streaming: dove vederla in tv

