Rogerio, terzino sinistro in prestito al Sassuolo, ma di proprietà della Juventus, ha parlato a Goal.com della sua esperienza in bianconero

Arrivato alla Juventus con le stigmate del predestinato, il terzino brasiliano Rogerio, ora in prestito al Sassuolo, in un’intervista concessa a Goal.com, si è soffermato sulla sua esperienza in bianconero. «Al mio arrivo mi hanno accolto tutti benissimo – ha rivelato Rogerio – Ho avuto modo di frequentare la prima squadra e si sono create delle amicizie che coltivo ancora oggi, come quella con Alex Sandro. È un mio punto di riferimento: spero di fare una carriera come la sua».

Il suo sogno è quello di tornare, prima o poi, a vestire la maglia della Juventus. «So di dover lavorare ancora tanto – ha aggiunto Rogerio – Per raggiungere i propri obiettivi, come giocare la Champions con i bianconeri, è necessario fare grandi sacrifici». In chiusura il terzino sinistro brasiliano ha parlato della Serie A e del ruolo della Juventus: «Adesso è difficile dire se vincerà il campionato, ma è favorita. Lo stesso discorso vale per la Champions League, l’obiettivo più importante da raggiungere».