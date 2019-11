Il difensore del Sassuolo Romagna ha analizzato così in zona mista la vittoria ottenuta al Mapei Stadium contro il Bologna – VIDEO

Il Sassuolo conquista tre punti pesanti al termine della sfida del Mapei Stadium contro il Bologna, battuto per 3-1 grazie alla doppietta di Ciccio Caputo e la rete di Jeremie Boga. Un successo fondamentale in vista della sosta per la nazionale.

«Abbiamo ottenuto un risultato importante. Continuiamo su questa strada», ha ammesso in zona mista il difensore neroverde Filippo Romagna.