Sassuolo, tegola Defrel: infortunio per l’attaccante

Defrel ha subito una distorsione con lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra: l’attaccante sarà valutato dallo staff medico del Sassuolo

Brutte notizie per il Sassuolo. Gregoire Defrel ha riportato una distorsione con lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra in seguito agli accertamenti medici svolti in giornata.

Non sono stati resi noti i tempi di recupero, ma l’attaccante francese sarà seguito dallo staff medico neroverde nel programma riabilitativo per ridurre la sua assenza dai campi.