Sassuolo Udinese 3-1, dominio totale dei neroverdi che fanno un balzo importante in classifica - Calcio News 24

Sassuolo Udinese 3-1: vittoria importante per i neroverdi, friulani ancora al palo

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si è giocata una sfida intensa e ricca di gol tra Sassuolo e Udinese, valida per la quinta giornata di Serie A. Il match Sassuolo Udinese si è concluso con un netto 3-1 in favore dei padroni di casa, che hanno così ottenuto la loro seconda vittoria stagionale.

Il Sassuolo parte fortissimo e mette subito le cose in chiaro: al minuto 8 è Laurienté a sbloccare il risultato con una conclusione precisa che batte il portiere friulano. Passano solo quattro minuti e Koné firma il raddoppio, approfittando di una disattenzione difensiva dell’Udinese. Il primo tempo del match Sassuolo Udinese si chiude quindi con i neroverdi avanti per 2-0, grazie a un approccio aggressivo e organizzato.

Nella ripresa, l’Udinese prova a riaprire la partita. Al 55’ è Davis a trovare il gol dell’1-2 con un bel colpo di testa che riaccende le speranze per la formazione di Runjaic. I friulani alzano il ritmo, ma non riescono a trovare il pareggio, anche grazie alla buona tenuta difensiva del Sassuolo.

Al minuto 79, Fabio Grosso decide di inserire Iannoni. Una mossa che si rivela decisiva: dopo appena due minuti dal suo ingresso, il centrocampista sigla il gol del definitivo 3-1, chiudendo virtualmente la gara Sassuolo Udinese.

Con questo successo, il Sassuolo sale a 6 punti in classifica e si porta momentaneamente al 12° posto, in attesa dei risultati delle altre partite domenicali. Un’iniezione di fiducia importante per i neroverdi, che nella prossima giornata affronteranno in trasferta l’Hellas Verona.

Situazione opposta per l’Udinese, che incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo il pesante 3-0 subito dal Milan. I bianconeri restano fermi a 7 punti e scivolano al 10° posto, mostrando evidenti difficoltà difensive: sono infatti sei i gol subiti nelle ultime due gare. Il tecnico Runjaic dovrà lavorare sulla tenuta della squadra in vista della prossima sfida, in programma domenica prossima contro il Cagliari nell’anticipo delle 12.30.

La partita Sassuolo Udinese conferma il momento delicato dei friulani e rilancia le ambizioni del Sassuolo, apparso finalmente più solido e concreto.