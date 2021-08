Sassuolo Vicenza, assente Locatelli: indizio in chiave Juve?

Locatelli assente in Sassuolo Vicenza: il centrocampista aspetta sempre la Juve, con la trattativa in ballo con i neroverdi

Non sarà un indizio certo, ma fa parlare l’assenza di Manuel Locatelli nell’amichevole tra Sassuolo e Vicenza. Il centrocampista classe ’98 non figura nemmeno in panchina, così come l’altro azzurro Domenico Berardi. Presente, invece, Giacomo Raspadori.

Locatelli aspetta sempre la Juventus, che è al lavoro per portare a Torino il calciatore ex Milan. C’è ancora distanza tra domanda e offerta, e un nuovo incontro nei prossimi giorni aggiornerà le parti.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIOMERCATO JUVE SU JUVENTUSNEWS24