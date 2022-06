Scalvini: «Mi sento difensore, ma Mancini e Gasperini dicono che…». Le dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale

Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 dell‘Atalanta, ha parlato dal ritiro della Nazionale.

RUOLO – «Per me è una grandissima emozione essere qui. Quest’anno il mister mi ha fatto giocare sia difensore che centrocampista e mi trovo bene in entrambi i ruoli. Mi sento più difensore ma mi piace giocare anche in mezzo al campo».

ATALANTA – «Sono cresciuto lì, all’Atalanta c’è la fortuna di crescere al meglio e non prenderti subito troppe pressioni».

MANCINI – «E’ una opportunità, non ha paura di far giocare i giovani e ci dà spazio. Quello che mi ha colpito è che, in ogni allenamento, ci ha sempre coinvolto e fin da subito ci ha detto che siamo sì i difensori del futuro, ma possiamo esserlo anche del presente»

CENTROCAMPISTA – «Sia Mancini sia Gasperini – anche leggendo i dati – mi hanno detto che posso fare il centrocampista e io lo facevo già da piccolo, mi piace giocare in quel ruolo».