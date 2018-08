Eusebio Di Francesco pensa a tre novità per affrontare il Milan: in campo N’Zonzi, Schick e Karsdorp. I giallorossi potrebbero cambiare modulo

La Roma cambia volto? I giallorossi, travolti dalle critiche dopo il pareggio interno con l’Atalanta, soprattutto per il primo tempo gettato al vento, scenderanno in campo questa sera a San Siro per affrontare il Milan di Rino Gattuso. Eusebio Di Francesco anche nell’ultimo allenamento ha mischiato le carte, provando il 4-2-3-1 e la difesa a 3 con Marcano preferito a Juan Jesus e solo quest’oggi scioglierà le riserve ma la sensazione è che si vada verso la conferma del 4-2-3-1 visto nel secondo tempo contro l’Atalanta. Milan-Roma segnerà un punto di svolta per i giallorossi?

EDF potrebbe abbandonare il suo caro 4-3-3 per passare al 4-2-3-1 e potrebbe presentare almeno tre sostanziali novità: a destra spazio a Karsdorp, in campo dopo 10 mesi, al posto dell’infortunato Florenzi. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per la coppia De Rossi–N’Zonzi mentre sulla trequarti, a destra, dovrebbe essere la volta di Patrick Schick, in campo al posto di Cengiz Under. «È forte l’altro giorno è entrato e ha avuto 2 o 3 palle gol. Può giocare dall’inizio o determinare a partita in corso» ha detto l’allenatore romanista alla vigilia della sfida.